6 Ocak'ta darbe yapacağı iddia edilmişti! Trump'ın, Georgia eyalet sekreterini tehdit ettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasında kaybettiği eyaleti geri kazanacak kadar çok 'oy bulması' için baskı yaptığı ortaya çıktı.

'Büyük bir risk alıyorsun'

Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasının kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Trump'ın Raffensperger'i övdüğü, harekete geçmesini istediği ve 'seçimde usülsüzlük' iddialarına destek olmaması durumunda cezai sonuçları olabileceğine işaret ettiği tespit edildi. Trump'ın konuşmanın bir noktasında eyalet sekreterine 'büyük bir risk aldığını' söylediği belirtildi.

Trump 6 Ocak'ta darbe yapacak mı?

Trump önceki gün twitter hesabından, '6 Ocak'ta görürsünüz' diyerek bir mesaj paylaşmıştı.

Salon, o mesajdan önce tarih vermişti!

Söz konusu tweet mesajından önce ABD Başkanı Trump'ın 6 Ocak'ta darbe yapacağını iddia eden ABD merkezli Salon gazetesi ise, "Trump'ın darbesi başarısız olur ama Amerikan demokrasisi üzerinde kalıcı bir leke bırakır." ifadelerini kullanmıştı.