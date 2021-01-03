  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddia edilmişti! Trump'ın, Georgia eyalet sekreterini tehdit ettiği ortaya çıktı
Dünya

6 Ocak'ta darbe yapacağı iddia edilmişti! Trump'ın, Georgia eyalet sekreterini tehdit ettiği ortaya çıktı

6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları güçlenen ABD Başkanı Donald Trum'ın Georgia eyalet sekreterine 11 bin 780 oy bulması için baskı yaparak onu tehdit ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:24:00 -
6 Ocak'ta darbe yapacağı iddia edilmişti! Trump'ın, Georgia eyalet sekreterini tehdit ettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasında kaybettiği eyaleti geri kazanacak kadar çok 'oy bulması' için baskı yaptığı ortaya çıktı.

'Büyük bir risk alıyorsun'

Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasının kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Trump'ın Raffensperger'i övdüğü, harekete geçmesini istediği ve 'seçimde usülsüzlük' iddialarına destek olmaması durumunda cezai sonuçları olabileceğine işaret ettiği tespit edildi. Trump'ın konuşmanın bir noktasında eyalet sekreterine 'büyük bir risk aldığını' söylediği belirtildi.

Trump 6 Ocak'ta darbe yapacak mı?

Trump önceki gün twitter hesabından, '6 Ocak'ta görürsünüz' diyerek bir mesaj paylaşmıştı.

Salon, o mesajdan önce tarih vermişti!

Söz konusu tweet mesajından önce ABD Başkanı Trump'ın 6 Ocak'ta darbe yapacağını iddia eden ABD merkezli Salon gazetesi ise, "Trump'ın darbesi başarısız olur ama Amerikan demokrasisi üzerinde kalıcı bir leke bırakır." ifadelerini kullanmıştı.

 

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

Yüksel Aytuğ’un, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlıklı yazısında Akıncı ve Çukur dizilerine değindi. Akıncı dizisi için, ‘Dizi tüm fantas..
Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)
Gündem

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

Doğruluğu bile belli olmayan tekil bir olay üzerinden Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışan Uğur Dündar, fıkra niteliğinde bir “anısını” pa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay