6 Ocak 2000: Mehmet Akif İnan'ın vefatı (Yazar/Sendikacı)

Mehmet Akif İnan, 12 Temmuz 1940 tarihinde Balıklıgöl Mahallesinde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları Su Meydanı mahallesindeki evde geçti. Babası, Urfa’nın Mirza Ali aşiretinden gümrük memuru Hacı Müslim Efendi’dir. Annesi Maraşlı olup Dedeoğullarından Mehmet Tevfik kızı Şakire Hanımdır.



Kendi anlatımıyla dedeleri (Mirzaali oymağı) 600 yıl kadar önce Konya’dan Urfa’nın Suruç kazası yakınlarındaki bir yere göç eder yerleşir.







Mehmet Akif İnan, ilk ve ortaokulu Urfa’da, liseyi Maraş’ta bitirdi (1959). Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur (1972). Öğrencilik yıllarında Hilal dergisi ve yayınlarını yönetti (1962-64). Türk Ocakları Genel Merkezi’nde müdürlük yaptı (1964-69). Türk Taşıt İşverenleri Sendikası’nda eğitim uzmanı olarak çalıştı (1969-72). Uşak İmam-Hatip Lisesi’nde, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ve Ankara Fen Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı.







Kurucusu olduğu Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Genel Başkanlığını yaptı (1992-2000). 1999 yılının Haziran ayında hastalanarak Ankara’da hastaneye yatırıldı. İsteği üzerine Aralık ayında götürüldüğü Şanlıurfa’da 6 Ocak 2000 tarihinde vefat etti.



İlk yazı ve şiirleri 1957’den itibaren mahalli gazetelerde çıktı. 1959’da Derya adlı bir gazete yayımladı. 1969 yılında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt’la birlikte Edebiyat dergisinin, 1976’da ise Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören ve Ersin Gürdoğan ile Mavera Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı.







Daha çok Edebiyat dergisinde çıkan yazılarıyla, ayrıca 1977’de Yeni Devir gazetesinde Akif Reha imzası ve kendi adıyla yazdığı köşe yazılarıyla tanındı. 1998’de Kanal 7’de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. Bazı yazıları da Türk Ruhu, Türk Yurdu, Filiz, Yeni İstiklal, Hilal gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. 1982’de KASD Deneme Ödülü’nü aldı. 1995’te Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan Türkçe’nin Üçüncü Uluslararası Şiir Şöleni’nde kendisine Türkmenistan’ın ünlü şairi Mahdum Kulu Şiir Ödülü verildi.







Kurucusu olduğu Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Mehmet Akif İnan’ın ideallerinde yaşattığı Büyük Türkiye’nin inşası doğrultusunda nitelikli bir eğitim, nitelikli bir toplum anlayışıyla çalışmalarına devam ederken, Akif İnan’ın şair, yazar, düşünce adamı kimliğiyle bıraktığı eserlerini, kültür camiasının hizmetine sunmak için çalışmalar gerçekleştirmiş, sağlığında ‘Hicret’ ve ‘Tenha Sözler’ adlı şiir kitaplarıyla ‘Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’ ve ‘Din ve Uygarlık’ adlı nesir kitaplarını bırakan Mehmet Akif İnan’ın geride bıraktığı yazılarını ve söyleşilerini işleyerek ‘Mirası Kuşanmak’, ‘Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair’, ‘Aydınlar, Batı ve Biz’ ‘Söyleşiler’, ‘Siyaset Kokan Yazılar’, ‘İslam Dünyası ve Ortadoğu’, ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’, ‘Mehmet Akif İnan ile Sohbet’ adlı kitapları kültür dünyamıza kazandırmıştır.