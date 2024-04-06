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İSLAM 6 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 09:34:00 -
6 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (6 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



هُوَ الَّذٖي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُٓوا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاًۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُٓوا اَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O’dur.
Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır; ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır; içinizden bazıları bundan önce vefat eder.
Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız.
Umulur ki (bunlar üzerine) akıl yorarsınız."

(Mü'min Suresi, 67)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Önceki âyette geçen “açık kanıtlar”a bir örnek olmak üzere insanın yaratılış süreci özetlenmektedir. Topraktan yaratılmanın Hz. Âdem’le ilgili olduğu belirtilir (Taberî, XXIV, 82; İbn Atıyye, IV, 568; Şevkânî, IV, 572). Ancak Râzî’nin de kaydettiği gibi (XXVII, 85) ifadeyi Hz. Âdem’le sınırlamaya gerek yoktur; zira bütün canlıların üremesi, beslenmesi ve yaşaması da toprak sayesinde mümkün olmaktadır (insanın yaratılış süreci, âyetteki nutfe ve alaka terimlerinin anlamları için bk. Hac 22/5; Mü’minûn 24/12-14).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 676

 


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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken yetmiş bin de melek vardır.”

Kaynak: Müslim, Cennet 29



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