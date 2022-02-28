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Gündem 6 muhalefet partisinin toplantısında kavga! Yumruklar havada uçuştu
Gündem

6 muhalefet partisinin toplantısında kavga! Yumruklar havada uçuştu

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yer aldığı altı muhalefet partisi, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasına yönelik toplantısı devam ederken CHP ve İYİ Parti korumaları birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 18:34:00 - 2022-02-28 18:39:04

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin aralarında bulunduğu altı muhalefet partisi lideri ve temsilcileri, üzerinde çalıştıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i tanıtmak için Ankara’da bir araya geldi. Toplantı devam ederken, binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması açıklandı

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması Ankara'da kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı esnasında ortalık karıştı.

Korumalar birbirine girdi

Törenin yapıldığı binanın dışında bulunan CHP ve İYİ Parti korumaları bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Yaşanan arbede sonrası olay yerindekilerin "Çektirmeyin kameralara" demesi, kayıtlara yansıdı.

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