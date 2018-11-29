THY- Euroleague
0553 313 94 23

6 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Nisan ayında yeniden başlıyor

Nisan 2019’da Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanların yeniden dahil edilmesine ilişkin olarak EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:06
6 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Nisan ayında yeniden başlıyor

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor"projesi kapsamında, 27 Kasım'da Çorlu  Ticaret ve Sanayi Odası  Batı Eğitim Salonu'nda bir panel düzenledi. Panel, Çorlu TSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15’inci yılını geride bırakan BES’teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL’ye, katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulduğunu belirten Türkölmez, tasarruf etmekten başka şansımızın bulunmadığını da söyledi.

Yük paylaşılabilir

OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların GSYH’lerin basit ortalamada %50’sini bulduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2,5 olduğunu dile getiren Türkölmez, konuşmasına şöyle devam etti: “Otomatik Katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama. Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığını. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda hadi gelin işveren katkısı yapalım dediğimizde aslında bir ek yük geliyor. Ancak,  işverenlere ek yük getirmeden de Otomatik Katılım sisteminde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var.”

Türkölmez, Otomatik Katılım sisteminde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.

Son faz 1 Ocak'ta başlıyor

Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası ile Çorlu Ticaret Borsası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde Türkölmez, 5–9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi.

Türkölmez,konuya ilişkin şu önemli açıklamalarda bulundu: “5 – 9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz. Nisan 2019’da Otomatik Katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek.”

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 07:06
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudilere kötü haber! Kritik adım atılıyor...
    1. Suudilere kötü haber! Kritik adım..
    2. 'İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek'
    3. 'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'
    4. O isim çok tartışılmıştı... Trump 'af'..
    5. Trump'tan o isme 'af' sinyali!
    6. 6 milyon çalışanı ilgilendiriyor!..
    7. Tamamen yerli ve milli! Emniyete..
    8. Suudi Arabistan'dan kritik petrol mesajı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı.....
    10. Çin'den flaş karar! 'Tüm dünyaya..
    11. Fed Başkanı'ndan 'faiz' açıklaması
    12. Ve başladı...
    13. 13 yaşındaki iki çocuğun oyunu feci..
    14. Kaza yapan sürücü: Anam babam beni..
    15. Polisler vatandaşları gördü uyardı:..
    16. Trump ve veliaht prense şok suçlama
    17. 'Trump ile o konuyu görüşeceğiz'
    18. Beşiktaş'tan sürpriz sağ bek atağı!..
    19. Fernando Muslera'dan maç sonu..
    20. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava