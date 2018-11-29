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6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor

Son fazı 1 Ocak 2019'da başlayacak BES'te Otomatik Katılım'da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi Nisan 2019'da yeniden sisteme dahil edilecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi yeniden sisteme dahil edilecek. “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen panelde konuşan Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, Otomatik Katılım sisteminde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışılabileceğini söyledi.

Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi veren Türkölmez, özetle şu açıklamalarda bulundu: “5 – 9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz. Nisan 2019’da Otomatik Katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
  1. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
  2. Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz
  3. Türkiye BES’leniyor
  4. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
  5. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez
  6. Otomatik Katılım

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