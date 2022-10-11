6 metro hattımızı İstanbullunun hizmetine sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’yla yolculuk yaptı. Yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu’na vatandaşlar, metronun Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştırdığını söyledi. Karaismailoğlu da gazetecilere Ankara seyahati için dün havalimanına metroyla gelmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Dönüşler olumlu

Karaismailoğlu, yolculuk süresince vatandaşlardan aldıkları geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ve gururlandıklarını belirterek, şunları ifade etti: “Bizim yaptığımız işlerden milletimizin yararlanması bizim en büyük sevincimiz. O, bütün yorgunluklarımızı bize unutturuyor. İstanbul gibi metropollerde bu tür raylı sistem, toplu taşıma hayatın bir parçası olmak zorunda. Buradaki hayatın kolaylaştırılmasının, vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmenin başka bir yolu yok. O yüzden raylı sistemlerde metroların yaygınlaştırılması ve kaliteli hizmet verilmesi gerekiyor. Şu anda İstanbul’da devam eden yaklaşık 200 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitirilip devreye alınması gerekiyor.”

Yoğun çalışma yürütüyoruz

İstanbul’da yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, “Onlardan bir tanesini geçen hafta bitirmiştik. Pendik Sabiha Gökçen Metro Hattı. Artık Kadıköy’den binen bir vatandaşımız 50 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşabiliyor. Bu, bize bir gurur veriyor. Bundan sonra devam eden 6 tane metro hattımızı da peyderpey kullanıma açacağız. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı’nın Kağıthane bağlantısını bitireceğiz ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin içinden de geçen Başakşehir Metrokent- Kayaşehir Metro Hattı’nı da tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.

İBB çok geç kaldı

Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın Marmaray’la olan Pendik bağlantısının tamamlanmasının yolcular için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Karaismailoğlu, şunlara işaret etti: “Pendik ile Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bu iş bir an önce bitirilmeli. Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendik’ten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız zorluk çekiyorlar. Ayrılıkçeşme’ye, Kadıköy’e kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar. O yüzden İBB’yi yönetenlerin sorumluluklarını yerine getirmelerini arzu ediyoruz. Başkalarının değil de kendi emeklerini anlatmalarını bekliyoruz.”

Faaliyetler hızlanıyor

Karaismailoğlu, Türkiye’nin her yerinde önemli çalışmalar yapıp önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ülkenin her yanında yatırımlara ve çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, Anadolu’nun her köşesinde halkın ihtiyaç duyduğu bütün projeleri bir bir bitirip milletin hizmetine sunacaklarının altını çizdi.