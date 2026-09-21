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Yerel 6 metreden düştü, merdiveni tutan kişinin üzerine çakıldı
Yerel

6 metreden düştü, merdiveni tutan kişinin üzerine çakıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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6 metreden düştü, merdiveni tutan kişinin üzerine çakıldı

Zonguldak Alaplı'da yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşen Neşet Yılmaz, merdiveni tutan Rıdvan Türkoğlu’nun üzerine düştü.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ağaçta çalışırken yaşanan talihsiz olay ölümle sonuçlandı.

 

Edinilen bilgilere göre olay, Çiçekli köyünde meydana geldi. Neşet Yılmaz. (61), yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçta bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.

 

Neşet Yılmaz.'ın düşmesi sırasında merdiveni tutan Rıdvan Türkoğlu'nun (62) üzerine düşmesi sonucu iki kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Ağır yaralanan Rıdvan Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Neşet Yılmaz.'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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