  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden altında öngörüsü: Dolar seçimden sonra ne kadar olur? O isimden enflasyon ve dolar için tahmin

Türkiye'de tanınan İstanbul'un ünlü oteli çılgın fiyata satıldı, kaybı var! Kim aldı? Yeni sahibi ortaya çıktı

Altın için İslam Memiş elinde gram altın olanları böyle uyardı! Acilen almanız lazım dedi! Hedefi açıkladı

ABD'de CDC Direktörü istifa etti

Akşener’in feleği şaşacak! O isim rest çekti! Eğer yayınlamazsa ben servis edeceğim

İran, kardeş komşu ülkenin 4 diplomatını resmen ''istenmeyen kişi'' ilan ettiler! Flaş açıklaması

Mardin mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti! 'Hesabını soracağız'

Devlet Bahçeli’den çok sert tepki! Kefenlerini ve sarı torbalarını hazır tutsunlar

O ülkede sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı
İSLAM 6 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-06 05:32:00 -
6 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواًّؕ اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعٖيرِؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin.

 Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur."

(Fâtır Suresi - 6)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ: 

6. âyetin “Siz de onu düşman belleyin” diye çevrilen cümlesi için, “Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına titizlikle uyarak şeytana karşı çıkın ve onu hayal kırıklığına uğratın” gibi izahlar yapılmıştır (meselâ bk. İbn Atıyye, IV, 430).

Aynı âyetin “Çünkü o kendisine uyacaklara, yandaşlarına yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur” şeklinde çevrilen kısmını, “Çünkü o kendisine uyanlara, yandaşlarına çağrıda bulunur, böylece onlar da yakıcı ateşin mahkûmlarından olurlar” şeklinde de tercüme etmek mümkündür (İbn Âşûr, XXII, 261-262; İblis ve şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha 1/1 [Eûzü]; Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48; Kehf 18/50-54; şeytanın Allah’a itaat yolunu seçenleri saptırmak için her türlü çabayı harcayacağına dair sözleri için bk. A‘râf 7/17; Hicr 15/39).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 450-451

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه : أَن النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « ما من شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة من حُسْنِ الخُلُقِ . وإِنَّ اللَّه يُبغِضُ الفَاحِشَ البَذِيِّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . « البِذيُّ » : هو الذي يَتَكَلَّم بالفُحْشِ . ورِديء الكلامِ .

Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz.

  Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder”

 Kaynak: Tirmizî, Birr 61

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23