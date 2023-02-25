6 kişiyi deprem enkazından çıkaran Ufuk Bayraktar'ı tanımadılar

‘Ezel’ ve 'Vatanım Sensin' dizisi ile 'Kader' ve ‘Dağ’ filmleriyle tanınan Ufuk Bayraktar, asrın felaketi sonrası çocukluğunun geçtiği Hatay’a gitti. "İnsanlara faydam olduysa, bu en büyük mutluluk" diyen oyuncu, arama kurtarma ekipleriyle depremzedelere yardım etti.

Ufuk Bayraktar, deprem felaketinin ardından Hatay’daki akrabalarına koştu. Yol üstündeki arama kurtarma çalışmalarına da katılan oyuncu, KOAH hastası olmasına rağmen altı kişiyi enkazdan sağ kurtaran bir ekipte yer aldı.

Bayraktar’ı tanımayan bir gurbetçi vatandaşın, arama kurtarma görevlisi sandığı ünlü oyuncuyla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.



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