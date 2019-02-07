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6 kez vurduğu eşini kapıya bırakıp kaçtı!

Bolu'da tartıştığı eşini altı kez bacaklarından vuran cani koca, yaralı kadını hastane kapısına bırakıp kaçtı.

07 Şubat 2019 Perşembe 17:06
6 kez vurduğu eşini kapıya bırakıp kaçtı!

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına bırakan zanlı gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat B.(46) isimli şahıs, kavgalı olduğu eşi H.G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.’nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

Aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve H.G.’nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak H.G.’nin bacaklarına 6 kez ateş etti. Kurşunların her iki bacağına da isabet ettiği H.G., kanlar içerisinde kalarak bayıldı.

Hastanenin önüne atıp kaçtılar

Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan H.G.’yi Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin giriş kapısına otomobilden atarak hızla kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye taşınan H.G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilde kılıç bulundu

Olayın gerçekleştiği otomobil ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek içerisinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet tüfek fişeği ile kılıç bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:06
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