  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü
Dünya

6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

Konya'da apartmanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 00:41:00 -
6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

Konya'da apartmanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Ruganlı Sokak'ta ailesiyle ikamet eden Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşadıkları apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ev ve olay yerinde inceleme yaptı.

Bostan'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay