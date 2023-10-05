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Yaşam 6 katlı iş yerinde yangın
Yaşam

6 katlı iş yerinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-10-05 03:06:00 -

Küçükçekmece’de 6 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak’ta 6 katlı iş yerinin çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise bina çevresinde önlem aldı. Küçükçekmece Belediyesi de su tankeri göndererek itfaiyenin yangın söndürme çalışmasına destek verdi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan iş yerinin ruhsatının olmadığı ve mühürlendiği ancak mührün bozularak faaliyetine devam ettiği belirtildi. Öte yandan yangın anı ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İHA

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