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Gündem 6 ilde PKK/KCK'ya operasyon! Gözaltılar var
Gündem

6 ilde PKK/KCK'ya operasyon! Gözaltılar var

Bitlis merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 21:26:00 -
6 ilde PKK/KCK'ya operasyon! Gözaltılar var

Bitlis merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 31 Mayıs'ta Bitlis merkezli Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarda 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 sim kartı, 4 hafıza kartı, 58 DVD Cd, 4 kaset, ve 14 fotoğraf makinası film rulosu ele geçirildi.

Malzemeler, cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

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