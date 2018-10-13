0553 313 94 23

6 ilde PKK/KCK operasyonu! Tutuklananlardan 3'ü muhtar

Van merkezli 6 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
6 ilde PKK/KCK operasyonu! Tutuklananlardan 3'ü muhtar

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da geçen salı günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
  1. Van
  2. Sakarya
  3. İstanbul
  4. Çanakkale
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. PKK operasyonu
  8. PKK/KCK
  9. Terörle mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusundan Suudi Arabistan'a tepki! İptal etti
    1. Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusundan..
    2. Böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor
    3. Sosyal Girişimcilik ödülleri..
    4. Saadet Partisi liderinden Brunson..
    5. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı: Çok..
    6. Üsküdar'da 'anne'ye uyuşturucu..
    7. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    8. Labada diye bir ot!
    9. Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda..
    10. Afganistan'da seçim mitingine intihar..
    11. Süper Ligin eski futbolcusu tedavisi..
    12. MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?..
    13. Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye..
    14. Khabib, Galatasaray'ın teklifini kabul..
    15. Safer ayı duası nedir?
    16. Karaman'da komşu kavgasında 37 günlük..
    17. Eski Fenerbahçeli Kezman, tutuklanabilir
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. PKK'nın kış yapılanmasına operasyon!
    20. Bakan Bekir Pakdemirli: Gıdada iyi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?