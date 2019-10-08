6 ilde operasyon! Gözaltılar var
Mardin'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.08 Ekim 2019 Salı 11:01
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. ile S.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 4 Ekim'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.
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