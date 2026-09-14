6 ilde ders zili çaldı, Gaziantep'te 680 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Yeni eğitim öğretim yılı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te başladı. Gaziantep'te 1760 okulda 680 bin öğrenci dersbaşı yaptı; Vali Kemal Çeber, bu yıl 36 bin öğretmenin görev yapacağını belirtti.

Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Katıkçı İlkokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Çeber, "59 bin öğrencimiz ilk kez okula başladı. Biz yaz boyu durmadık, bu öğrencilerimiz için okullarımızı hazırladık, tadilat ve tamiratlarımızı yaptık. Okul güvenliği konusunda gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu. Şahin de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa'da okul bahçesi görevlisi için 805 personel tahsis edildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Akpıyar İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Şıldak, kentte yaklaşık 2 bin 500 okulda başlayan yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şıldak'ın verdiği bilgiye göre 74 okulda 67 sabit kolluk görevlisi görev yapacak; 577 okulda emniyet, 1629 okulda ise jandarma bölgelerinde eğitim koordinasyon görevlileri bulunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 262 özel güvenlik personeli de okulların güvenliğinde görev alacak. İlk kez uygulanan okul bahçesi görevlisi kapsamında kente 805 personel tahsis edildi.

Törende AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de birer konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda ilk ders zili il protokolünün katılımıyla çaldı.

Kahramanmaraş'ta 12 bin 433 derslik öngörüsü, Adıyaman'da yüzde 19,60 artış

Kahramanmaraş'ta 246 bin 640 öğrenci dersbaşı yaptı. Kentteki 10 bin 704 derslikte 17 bin 461 öğretmen görev yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yazılı açıklamasında 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eğitim altyapısının daha güçlü şekilde inşa edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı: "Deprem sonrası geçen süreçte 92 projede 1425 dersliği tamamlayarak eğitim öğretime kazandırdık, 34 okulumuzda 448 dersliğin güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 2026 yılı yatırım programımız kapsamında ise 89 projede 1538 dersliğin yapımı, 20 okulumuzda 321 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor."

Akpınar, çalışmaların tamamlanmasıyla kent genelindeki derslik sayısının 12 bin 433'e ulaşmasını ve deprem öncesi kapasitenin yaklaşık yüzde 20 üzerine çıkmasını öngördüklerini kaydetti.

Adıyaman'da 12 bin 350 birinci sınıf öğrencisi ilk kez dersbaşı yaparken kent genelinde toplam 145 bin 698 öğrenci okullarına kavuştu. Vali Abdullah Küçük, depremler öncesinde 6 bin 247 dersliğin bulunduğu kentte derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 19,60 arttığını, 1.230 yeni dersliğin hizmete sunulmasıyla toplam sayının 7 bin 477'ye ulaştığını belirtti.

Vatan İlkokulu'ndaki törene Küçük'ün yanı sıra Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Malatya'da 139 bin 944, Kilis'te 46 bin 954 öğrenci dersbaşı yaptı

Malatya'da 879 okulda 139 bin 944 öğrenci yeni döneme başladı. Kentteki 7 bin 88 derslikte 12 bin 822 öğretmen görev yapacak. Vali Seddar Yavuz, öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini belirterek yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Kilis'te ise 204 okulda 46 bin 954 öğrenci dersbaşı yaptı; 1749 derslikte 2 bin 682 öğretmen görev alacak. Hatice Mehmet Döğme İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Ömer Kalaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada eğitimi şehirlerin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olarak nitelendirdi: "Yeni eğitim yatırımlarımızla fiziki imkanlarımızı güçlendiriyor, çocuklarımızı daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturuyoruz."