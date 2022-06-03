6 Haziran'da ne olacak? Canlı yayında şok eden sözler... Aman dikkat

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mustafa Kurnaz, herkesin dört gözle merakla beklediğ cevabın yanıtını canlı yayında verdi.

Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz, 06.06.2022 tarihinde yeni olayların başlayabileceğini öne sürdü.

Mustafa Kurnaz yaptığı açıklamada, "Biz 22.02.2022’de eskiyi bitirip yeniyi başlatacaklarını söylemiştik. 6.6.2022’de ne olacak? Bu rakamların tamamı 666 demek. 666, Sadome Ritüeli’nin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dünyada küresel çete 6.6.2022 tarihini yeni bir manipülasyon için kullanacaklar. Küresel çete yaklaşık olarak 1 yıldır dünyanın manyetik alanlarını manipüle etmek için bazı dosyalar yayınlıyor. Nerede var manevi alanlarımız? Ayasofya, Kabe, Mescid-i Aksa’dır. Buralarda inanılmaz bir frekans yoğunluğu var. Bu tarihte sahte kıtlığı başlatabilirler. Atom bombası atabilirler. Yani bir şey yapacaklar" ifadelerini kullandı.