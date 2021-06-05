6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın sokağa çıkmak serbest mi? Kademeli normalleşmenin ikinci etabına 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı Haziran ayı normalleşme detaylarına göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri yeniden güncellendi. Buna göre 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı yeni normalleşmenin ilk hafta sonunda gündeme geldi. Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sürdürülecek. Dolayısı ile bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 5 Haziran Cumartesi akşamı başlayacak. 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.