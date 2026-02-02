  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?' Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola! Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki
Gündem 6 gündür aranıyordu: Kafası hariç parçalanmış cesedi bulundu!
Gündem

6 gündür aranıyordu: Kafası hariç parçalanmış cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
6 gündür aranıyordu: Kafası hariç parçalanmış cesedi bulundu!

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın parçalanarak çöp poşetlerine konulmuş cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Kaya'nın kafasına ise ulaşılamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum’un Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmalar, Kaya'nın son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaştırıldı.

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23