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Gündem 6 Eylül kararları aşılamayı artıracak!
Gündem

6 Eylül kararları aşılamayı artıracak!

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 6 Eylül itibari ile uygulamaya konulan kararların, aşı oranlarını doğru orantıda etkileyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 09:27:00 -
6 Eylül kararları aşılamayı artıracak!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Yeni Akit’e konuşan Lütfi Tiyekli, “Hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda izin verilmeme kararlarının aşı oranlarını artıracağını düşünüyoruz. Dolayısıyla alınan karar yerinde ve doğru bir uygulamadır. Halk arasında aşı konusunda hala asılsız söylemler çok fazla. İnsanlar yanlış kişilerden yanlış bilgiler aldığı için bilgi kirliliği oluşuyor. İşin uzmanlarına danışılmadan alınan bilgiler de aşılama çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle öğretmenlerin aşı olması çok çok önemli. Çünkü çocuklarımızı öğretmenlere emanet ediyoruz. Bu uygulama ile de aşı oranlarında bir miktar artış olarak, bu hastalıktan kurtulmamız bir daha hızlanacak” dedi.

Her 5 kişiden biri aşısız!

Tiyekli şöyle devam etti: “Vaka artışları sürüyor ama insanlar aşılandığı için hastalığı hafif geçiriyorlar. Aşılanmayan kesimdeki hastalar yoğun bakımlarda yatıyor. Şu anda da sistemi tehdit eden en büyük sıkıntı aşılanmayan kesim. Virüsün uzan vadede devam edeceği ön görülüyordu. Aşının toplumun geneline yayılması gerekiyor. Hatta ve hatta aşısız kimsenin bırakılmaması gerekiyor. Çünkü aşısız oran şu anda yüzde 80 civarında. Bu da demek oluyor ki her 5 kişiden birisi aşısız. Bu da büyük bir sorun.”
Yeni Akit Gazetesi

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