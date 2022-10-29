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Gündem 6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
Gündem

6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 21:25:00 -
6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen R.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

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