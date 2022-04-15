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Gündem 6 DAEŞ'li tutuklandı
Gündem

6 DAEŞ'li tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DAEŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 17:54:00 -
6 DAEŞ'li tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DAEŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, DAEŞ'in Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilerin Osmaniye, Mersin ve Sakarya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.E, A.E, A.A.M, A.H, R.M. ve A.H. gözaltına alındı, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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