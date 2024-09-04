6 ceset ve yalnızlaşan İsrail! Bu, 1948'den beri en büyük sarsıntı

M. Yalçın Yılmaz, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistin'e yönelik şiddetini artırdığını ve bunun ülkeyi uluslararası arenada yalnızlaştırdığını belirtti. Star yazarı Yılmaz, Gazze'de bulunan 6 esirin cesetlerinin İsrail'de büyük bir öfke oluşturduğunu ve Netanyahu hükümetine karşı protestolara neden olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmadığını ve bölgedeki saldırıları sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, bu politikaların İsrail'i giderek daha izole bir ülke haline getirdiğini dile getirdi. Yalçın Yılmaz, şunları kaydetti:

"7 Ekim sonrası İsrail ve Filistin için yeni bir dönemi başlattı. İsrail bütün şiddetiyle Gazze'ye bomba yağdırdı. Gazze onbinlerce kayıp verdi ama İsrail 1948'den beri en büyük sarsıntıyı yaşadı.

İsrail artık vatandaşlık verdiği insanlar için güvenli bir ülke olmaktan çıktı.

İsrail'de 6 esirin cesedinin bulunması, ülkede büyük bir öfkeye yol açtı.

Cesetler, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Hamas tarafından esir alınanların tutulduğu bir tünelde bulundu. Haber kaynakları farklı bilgiler veriyorsa da rehinelerin son 48-72 saat içinde yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ölenlerin arasında ABD-İsrail vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de yer alıyor.

Bu olay, İsrail'de geniş çaplı protestolara neden oldu. Binlerce kişi sokaklara dökülerek Başbakan Benyamin Netanyahu'yu ateşkese varması ve Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması için baskı yapmaya çağırdı.

Netanyahu, Hamas'ı suçlayarak örgütün İsrailli esirlerin öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirtti. Öte yandan, ülkedeki en büyük işçi sendikası Histadrut, hükümete ekonomik baskı uygulama amacıyla genel grev çağrısında bulundu.

Histadrut sendikası yaklaşık 800 bin üyesiyle ülkedeki iş hayatını durdurabilecek güce sahip. Bugün sabah saatlerinde başlayacak eylem havalimanındaki uçuşları da durduracak güçte.

İsrail ordusu ise Gazze'de tünellerde arama çalışmalarına devam ederken İsrail halkı sokaklarda polisle çatışıyor. Amaçları hayatta kalan yakınlarını kurtarabilmek.

Onların tek ümidi ise Netanyahu'yu ateşkese zorlamak.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için sivilleri öldürmekten çekinmediği bir sürece tanık olduk. Katar-Mısır-ABD üçgeninde görüşmeler devam ederken İsmail Heniyye suikastı ateşkesi imkansız kılan adımlardan biri oldu.

Netanyahu hükümeti saldırılarını Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelterek orada da ölümlere sebep oldu. Cenin Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren "Yaz Kampları" adlı en yoğun ve kapsamlı saldırısını başlattığını duyurdu. Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Evet, uluslararası sistem Gazze'yi insansızlaştırdı. Şimdi Batı Şeria'da kitlesel katliama hazırlık yapılıyor. 2024 yılındayız ve her şey dünyanın gözü önünde oluyor. BİBİ acımasızca sivilleri katlediyor ancak bu gidişat İsrail'i de yaşanmaz, yalnızlaşan işgalci bir ülke olarak tescilliyor."

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