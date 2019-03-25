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6 buçuk yaşındaki Seher karaciğerindeki kitlelerden kurtuldu

Isparta’da karaciğerinin büyük bir bölümünde 3 farklı kitle olduğu tespit edilen 6 buçuk yaşındaki Seher Birincitoka, en büyüğü 15 santim olan kitlelerinden Antalya’da yapılan operasyonla kurtuldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:44
6 buçuk yaşındaki Seher karaciğerindeki kitlelerden kurtuldu

Isparta’da karaciğerinin büyük bir bölümünde 3 farklı kitle olduğu tespit edilen 6 buçuk yaşındaki Seher Birincitoka, en büyüğü 15 santim olan kitlelerinden Antalya’da yapılan operasyonla kurtuldu.


Seher Birincitoka’nın göğüs bölgesinin ortasında 3 ay şişlik oluştu ve giderek büyümeye başladı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir hastalığı olmadığı söylenmesine rağmen yüksek ateş sorunu yaşamaya başlayınca karaciğerinde oluşan bir kitleden kaynaklandığı anlaşıldı. Birincitoka’nın karaciğerinin yüzde 70’ini kapsayan, en büyüğü 15 santimetre toplamda 3 adet köpek kisti olduğu tespit edildi. 6 buçuk yaşındaki hasta Birincitoka, ‘Kistlerim var benim, mikroplarla savaşıyorum’ diyerek okul yaşamına devam etti.



"Hastamızın karaciğerini koruduk"


Hastanın, kendisine ulaştığında kistlerin çok büyümüş olduğunu vurgulayan Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. R. Aykut Aktaş, “Hastamız tedavi olana kadar karnına ani bir darbe almış olsaydı, kistler patlayarak hayatını kaybedebileceği sonuçlara neden olabilirdi. Gelir gelmez tanı ve tedavisini girişimsel yöntemle yaptık. Ultrason ve anjiyografi eşliğinde iğne ile kistin içine girip bu parazitleri öncelikle içeride öldüren bir sıvı enjekte ettik. Yine iğne ile bu parazitleri dışarıya aldık. Sonra bir kateter yerleştirerek, parazitlerin yerleştiği zarı da yok ederek vücuttan uzaklaştırdık. Hastamıza aynı seansta 3 ayrı kateter taktık. Yaklaşık 1 buçuk saat süren işlemi sedasyon eşliğinde gerçekleştirdik. İkinci ay kontrolünde, parazitlerin tamamına yakınının ortadan kalktığını ve kistlerin kaybolduğunu gördük. Hastamızın karaciğerini koruyarak sağlıklı büyümesini engellememiş olduk” dedi.



“Kızımın hem canı acımadı hem de karnında bir kesi izi yok”


Baba Zafer Birincitoka, kızlarında oluşan kitleleri öğrenince büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Kitleyi duyunca aklımıza ilk kanser geldi. Yaşadığım şoku anlatamam. Çocuğum daha çok küçük, kanserin ihtimalini düşünmek bile çok ürkütücüyken kitle olduğunu duymak bizi yıktı. Isparta’dan hemen Antalya’ya geldik ve hocamla görüştük. Kitlelerin kanser riski taşımadığını öğrendik ve çok rahatladık. Böyle bir tedavi seçeneği ile kızımın kurtulabileceğini hiç düşünmemiştim. İşlem sırasında hem canı acımadı hem de karnında bir kesi izi olmadı. En önemlisi de karaciğeri sağlıklı ve korundu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:44
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