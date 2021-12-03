6 bin öğrenci eğitim görüyor! Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 25 yaşında

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, üniversitenin en temel gayesinin, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin güç olarak yer almak olduğunu söyledi. Üniversitede 11 fakülte, 2 yüksekokul, 4 enstitü ve 7 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu anlatan Prof. Ceylan “Üniversitemizin öğretimdili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir. Bu, gurur kaynağımızdır. Üniversitemizde Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeden, 22 kökenden ve yaklaşık 6 bin öğrencimiz birlikte yükseköğrenim görmektedir. Rusça ve Çince eğitim imkanı sunduğumuz öğrencilerimiz mezun olduktan sonra 5 kıtada, 45 ülkede istihdam edilmektedir” bilgilerini verdi.