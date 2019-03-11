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6 bin firma, 157 milyarlık yatırım gerçekleştirdi! Teşvik aldılar, yatırıma koştular

Yatırımcılara bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2018’de 5 bin 914 firmaya verildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:26
6 bin firma, 157 milyarlık yatırım gerçekleştirdi! Teşvik aldılar, yatırıma koştular

Yatırımcılara bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2018’de 5 bin 914 firmaya verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 157 milyar 296 milyon lira oldu.

Düzenlenen belgelerin 5 bin 581 adedi yerli, 333 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 114 milyar 776 milyon lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 42 milyar 521 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl düzenlenen belgelerin 3 bin 662 adedi komple yeni yatırım, bin 783 adedi tevsi, 519 adedi de diğer nitelikteki yatırımlardan oluştu. Komple yeni yatırımlar için öngörülen sabit sermaye yatırım tutarının 80 milyar 821 milyon lira olduğu belirlendi.

Bu dönemde düzenlenen teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, en çok sabit yatırımın 80 milyar 319 milyon lira ile Marmara bölgesine yapılacağı öngörüldü.

Geçen yıl en çok yatırım teşvik belgesi 3 bin 250 adet ile imalat sektörüne verildi. Bu sektörü, bin 598 adet ile hizmet, 619 adet ile enerji, 281 adet ile tarım ve 166 adet ile madencilik sektörleri takip etti.

Sektörlere göre sabit yatırım tutarları da hizmetlerde 64 milyar 865 milyon lira, imalatta 64 milyar 285 milyon lira, enerjide 21 milyar 833 milyon lira, madencilikte 3 milyar 785 milyon lira ve tarımda 2 milyar 528 milyon lira oldu.

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı:

-Ege bölgesi için 21 milyar 677 milyon lira

-İç Anadolu için 18 milyar 154 milyon lira

-Akdeniz için 11 milyar 703 milyon lira

-Güneydoğu Anadolu için 11 milyar 154 milyon lira

-Karadeniz için 7 milyar 365 milyon lira

-Doğu Anadolu için 2 milyar 929 milyon lira

-Muhtelif bölgeler için 3 milyar 995 milyon lira

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:26
  1. Yatırım Teşvik Belgesi
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. imalat sektörü

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