6 bin fabrikada 250 bin kişiye iş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifini Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Kacır, Türkiye’nin güçlü ekonomik büyüme trendine dikkat çekerek, 2026 yılı için yapılacak yatırımların ve desteklerin Türkiye’nin yüksek teknoloji ve Ar-Ge alanlarında küresel bir oyuncu haline gelmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Kacır, dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin ekonomisinin büyümesini sürdüreceğini belirtti. Küresel ticaretin zorluklarla karşı karşıya kaldığına, Avrupa’nın ekonomisinin zayıfladığına ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi jeopolitik risklere rağmen, Türkiye’nin son 20 çeyrekte kesintisiz büyüdüğüne dikkat çekti. 2023 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 4,1 artarak 200 milyar doları geçtiği açıklandı. Özellikle yüksek teknolojili ürünlerde ihracat artışının belirgin olduğunu ifade etti.

Dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki tarife gerilimleri ve ticarette artan korumacılık eğilimleri küresel ticaret üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’da İsrail saldırganlığı jeopolitik riskleri yükseltiyor. En büyük ticaret ortağımız Avrupa’nın imalat sanayii, pandemiden bu yana halen toparlanamadı. Uluslararası Para Fonu, Avrupa ekonomisinin bu yıl ancak yüzde 1,2 büyüyeceğini öngörüyor.

Bölgesel ve küresel sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi, verimlilik ve ihracat artışlarının da etkisiyle kesintisiz büyümesini 20 çeyrektir sürdürüyor. Bu yıl sonunda millî gelirimizin 1,5 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin 17 bin doları aşması öngörülüyor. Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre; Almanya’da yüzde 14,7; İtalya’da yüzde 6,9; Fransa’da yüzde 3,3; İspanya’da yüzde 0,5 aşağıda seyrederken; Türkiye’de yüzde 30,6 yükseldi. İmalat sanayii katma değerinde dünyada 14. sıradayız. İlk 9 aylık ihracatımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar doları aştı. Yüksek teknolojide yüzde 12,7; orta-yüksek teknolojide yüzde 9,9 ihracat artışı kaydettik. İhracatımız; savunma ve havacılıkta yüzde 39,3, otomotivde yüzde 12,3, gemi sanayiinde yüzde 8,7, demir ve demirdışı metallerde yüzde 6,3, elektrik ve elektronikte yüzde 5,7, mücevherde yüzde 14,3, kimyevi maddelerde yüzde 5,3 yükseldi. Organize Sanayi Bölgelerinde, 250 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa süreci devam ediyor.