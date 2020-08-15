  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:52:22 -
6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Klasik Müzik Günleri", Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın gala konseriyle sona erdi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen 6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin son konserinde, soprano Dilruba Akgün, tenor Caner Akın ve bariton Caner Akgün'den oluşan Opera Trio topluluğuna, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan şef Murat Cem Orhan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana girişlerin kontrollü yapıldığı etkinlikte, maskesi olmayanlara maske verildi.

Davetliler, girişte verilen numaralarla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Opera Trio, opera dünyasının en sevilen arya ve düetlerini seslendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı