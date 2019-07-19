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6 ayda 1.3 milyon kişi! Mevlana’ya koştular

“Ne olursan ol yine gel” diyen Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Konya’da bulunan türbesini yılın ilk 6 ayında 1 milyon 322 bin kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yarar, “Yıl sonuna kadar 3 milyon turist bekliyoruz” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:56
6 ayda 1.3 milyon kişi! Mevlana’ya koştular

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nin ziyaretçi sayısı, yılın altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 arttı.

Her yıl Mevlana’nın “Ne olursan ol yine gel” çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor. Türkiye genelinde Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya’dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi’ni geçen yılın altı ayında 1 milyon 170 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılın altı ayında da ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 13 artarak, 1 milyon 322 bin kişiye ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, her yıl milyonlarca turistin Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.

Mevlana Müzesi’nin 2017’de Türkiye’de en çok ziyaretçi ağırlayan müze olduğunu dile getiren Yarar, “Müzemiz geçen yıl da 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ziyaretçi sayımız geçen yıla göre yüzde 13 artış gösterdi. Yıl sonuna kadar 3 milyona yakın turistin müzeyi ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretçiler genellikle İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli turistler ilk sırada yer alıyor” dedi. 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:56
  1. mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi
  2. türbesi
  3. Mevlana Müzesi
  4. Ne olursan ol yine gel
  5. Topkapı Sarayı
  6. Ayasofya

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