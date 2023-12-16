“6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesine motosikletler de dahil edildi

Bakanlık ayrıca, son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikayetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlık, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye de yaklaşık 3 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

38 işletmeye toplam 21 milyon liralık ceza uygulaması yapıldı

“Otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere Ticaret Bakanlığımızca birçok düzenleme yürürlüğe konulmuş olup, bu kapsamda ülkemiz genelinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalarımızın neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiğini, ve vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığını memnuniyetle gözlemliyoruz” denilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Diğer taraftan, son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikayetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır”

Motosikletler de “6 Ay 6 Bin Kilometre” düzenlemesi kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı, “13 Aralık 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışı da 6 Ay 6 Bin Kilometre düzenlemesi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, ‘Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır’ Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak otomobil ve arazi taşıtları konusunda sağlanan fiyat istikrarının ve piyasa dengesinin motosikletler konusunda da sağlanmasını yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler hemen alınacaktır” bilgisini aktardı.