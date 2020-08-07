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Tarih

6 Ağustos tarihte bugün!

6 Ağustos tarihte bugün olan olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama 6 Ağustos'ta neler oldu? Kimler doğdu ve kimler öldü? Hangi olaylar meydana geldi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:09:00 -
6 Ağustos tarihte bugün!

6 Ağustos "Bolivya Bağımsızlık Günü" ve "Jamaika Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyor.

1458 - İspanyol din adamı ve Papa III. Callixtus öldü.

1571 - Magosa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.

1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.

1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.

1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.

1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.

1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.

1881 - Penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming doğdu.

1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.

1893 - Tanzimat dönemi Osmanlı-Türk yazarı Nabizade Nazım hayatını kaybetti.

1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.

1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.

1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.

1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.

1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.

1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.

1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.

1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.

1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.

1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.

1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.

2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.

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