6 Ağustos tarihte bugün!
6 Ağustos tarihte bugün olan olaylar haberin detayında yer alıyor. Peki ama 6 Ağustos'ta neler oldu? Kimler doğdu ve kimler öldü? Hangi olaylar meydana geldi? İşte detaylar...
6 Ağustos "Bolivya Bağımsızlık Günü" ve "Jamaika Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyor.
1458 - İspanyol din adamı ve Papa III. Callixtus öldü.
1571 - Magosa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.
1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.
1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.
1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
1881 - Penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming doğdu.
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.
1893 - Tanzimat dönemi Osmanlı-Türk yazarı Nabizade Nazım hayatını kaybetti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.
1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.
1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.
1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.
1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.
1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.
1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.
1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.
2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.