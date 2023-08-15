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Spor 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
Spor

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 18:33:00 -
6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 17 ülkeden bin 125 sporcu katılıyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 17 ülkeden bin 125 sporcunun katılımıyla düzenlenen 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışı seremonide Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Bulgaristan, Irak, İran, Güney Kıbrıs, Kuveyt, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan ve Yunanistan'dan sporcular ülkelerinin bayraklarıyla geçiş yaptı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 17 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla düzenlenen 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisinde Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Bulgaristan, Irak, İran, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuveyt, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan ve Yunanistan'dan sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla geçiş yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dünya şampiyonu milli sporcular, gösteri sundu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, törende yaptığı konuşmada, wushunun dünyanın en faydalı sporu olduğunu söyledi.
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Türk sporcuların da wushu branşında dünyada önemli başarılar elde ettiğini belirten Akyüz, "Bu başarıların devamı için Türkiye olarak biz ufuklara yelken açtık. Yeni başarılara imza atmak için geliyoruz." diye konuştu.

Akyüz, şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini, 15 Temmuz'un ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ise Türkiye'nin dünyanın en yeni spor tesislerine sahip ülkesi haline geldiğini belirtti.

Çok sayıda uluslararası organizasyonun Türkiye'de düzenlendiğini dile getiren Ak, yarınların daha aydınlık olması ve zeki, çevik, ahlaklı bir gençlik yetişmesi için ellerindeki tüm imkanları kullanmaya gayret sarf ettiklerini söyledi.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.

Şampiyona, 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

 

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