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Aktüel

5’li maske paketi Maskematiklerden İzmirim Kart ile 3,56 TL’ye alınabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgın sürecinde vatandaşların maskeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı maskematikler, artık ücret karşılığı hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:33:39 -
5’li maske paketi Maskematiklerden İzmirim Kart ile 3,56 TL’ye alınabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgın sürecinde vatandaşların maskeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı maskematikler, artık ücret karşılığı hizmet verecek. Vatandaşlar, 5’li maske paketini İzmirim Kart’la 3,56 TL’ye alabilecek.


Maskematiklerde yeni uygulama başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgın sürecinde halkın maskeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla geçen nisan ayında 17 metro istasyonu, Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerine yerleştirdiği maskematikler artık ücret karşılığında hizmet verecek. 5’li maske paketi İzmirim Kart’la 1 tam biniş karşılığı 3,56 TL’ye alınabilecek. Vatandaşlar, zaman sınırı olmaksızın maske alabilecek.


Maskematiklerden ise şuana kadar 6 milyona yakın ücretsiz maske dağıtıldığı belirtildi.

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