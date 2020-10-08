5’li çete mazlum coğrafyalarını kana buluyor! Dillerinde yalan ellerinde kan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yükselen ve uluslararası dengeleri mazlumların lehine değiştiren Türkiye’yi ‘silah satmakla’ suçlayacak kadar haddini aşan Batılı ülkelerin, savaşın kol gezdiği coğrafyalara devasa oranda silah sattığı ortaya çıktı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre; Ortadoğu’ya silah satan ilk beş ülkenin ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olduğu ve ihracatın yüzde 75’ini konsolide ettiği belirlendi. Rusya ve Fransa’nın Libya’daki darbeci Hafter kuvvetlerine İHA ve SİHA desteği sağladığı ve yine Fransa’nın Yemen’deki iç savaşın taraflarına ağır savunma sanayi ürünleri sattığı kaydedildi. Arakan’daki Müslümanların üzerinde devlet terörü estiren Myanmar’a ise Çin, Rusya, İsrail ve Hindistan’ın silah sattığı öğrenildi.

Batı, Ortadoğu’yu kana buluyor

Son 18 yılda devler ligine çıkarak oyun kuran bir ülke konumuna gelen Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelemek için savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlayacak kadar deli saçması iddiaları dillendirmeye başlayan emperyalist devletlerin kirli yüzünü ifşa ediyoruz. Libya’da BM’nin tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veren, Karabağ’da ise Ermenistan’ın provokasyonlarına karşı Azerbaycan’ın yanında yer alarak kolonyalist devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan Türkiye’yi itibarsızlaştırmak için yürütülen kara propagandanın aksine dünyayı haçlı devletlerinin ve komünist rejimlerin sattığı silahlar kana buluyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) hazırladığı rapor gerçeği gözler önüne seriyor. Rapora göre Arap Baharı’nın başladığı dönemden bu yana bölgeye en fazla silah satan 5 ülkenin; ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerin Ortadoğu’ya satılan silah oranının yüzde 75’ini konsolide ettiği de raporda vurgulandı. Türkiye’ye yönelik son dönemde açık bir düşmanlık sergileyen Fransa’nın tek başına bölgenin yüzde 8’lik bir silah ihracatı gerçekleştiriyor. Fransa ayrıca kirli bir iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen’deki taraflara da silah satıyor. Yemen’deki iç savaşta Fransız yapımı AS-532 Cougar Helikopter, AMX 30 tankları ile saldırı gemileri deniz helikopterleri kullanılıyor. Yine aynı Fransa Libya’da da darbeci Hafter’e silah desteği sağlıyor. Rusya’da Hafter yönetimine ağır silahların yanı sıra paralı asker gönderiyor.

Her vahşette imzaları var

Myanmar’da Müslümanlara yönelik işlenen vahşette de emperyalistlerin silahları kullanılıyor. Dünyanın gözü önünde Arakanlı Müslümanları sistematik bir soykırıma tabi tutan Myanmar hükümetine Çin, Rusya, İsrail ve Hindistan silah gönderiyor.