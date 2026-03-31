5'i kamu görevlisi 31 kişi gözaltında Piyasaya bozuk et süren çeteye operasyon
5'i kamu görevlisi 31 kişi gözaltında Piyasaya bozuk et süren çeteye operasyon

Et fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde eden, kendilerine karşı çıkan esnafı tehdit ve baskıyla kontrol altına alan, hijyensiz ortamlarda hazırlanmış bozuk etleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli 8 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Et fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç elde eden ve kendilerine karşı çıkan diğer kişilere tehdit ve baskı kurarak engel olan organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Sakarya’da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda aralarında 5 kamu görevlisinin de yer aldığı 31 şüpheli gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı çaplarda toplam 2 bin 935 adet mermi, 2 tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

Zanlıların ölmüş veya hastalanmış hayvanları hijyensiz ortamda keserek halk sağlığını tehdit ettikleri ve beraber faaliyet yürüttükleri kamu görevlileri sayesinde denetimlerden önceden haberdar oldukları öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği aktarıldı.

İ. Keskin

Eskiden at izi, it izine karışırdı, şimdi ise at eti it etine karışıyor.
