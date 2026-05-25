25 Mayıs 1975: Hasan Şkapur'un vefatı (Boşnak asıllı âlim)

Hasan Şkapur, 9 Eylül 1913’te Bosna-Hersek’in Tes̭any (Tešanj) kasabasının Şkapur (Škapur) beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1927’de Tes̭any’da tamamladı. Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’ni bitirdikten sonra (1935) aynı şehirdeki Yüksek İslâm Şeriat Teoloji Okulu’na (Viša Islamska Šerijatsko-Teološka Škola) kaydoldu ve 1939’da buradan mezun oldu. Askerlik görevinin ardından 1940-1942 yıllarında Bihaç’taki lisede stajyer öğretmen olarak çalıştı.





Aynı yıllarda Bihaç Medresesi’nde İslâm tarihi ve Arapça dersleri okuttu. 1942-1947 yılları arasında Banaluka’daki (Banja Luka) lisede ve medresede hocalık yaptı. Burada Ticaret Akademisi’nde verdiği dersler yanında Ferhad Paşa Camii’nde vaaz verdi. Aynı dönemde Banaluka bölgesi Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi.







1947’de Priyedor (Prijedor, Bosna-Hersek) Lisesi’nde tarih, Rusça ve Boşnakça dersleri okuttu. 1954’te Priyedor’da açılan Kozara Müzesi’ne hâfız-ı kütüb olarak tayin edildi. 1950-1956 yılları arasında yine Priyedor’daki Vakıf Mütevelli Heyeti başkanlığı ve Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 1950 yılından hayatının sonuna kadar Priyedor İslâm Birliği Başkanlığı üyeliği yaptı. 25 Mayıs 1975’te Priyedor’da vefat etti.



İlâhiyatçılığı yanında, II. Dünya Savaşı sırasında ve savaş sonrasında Priyedor’daki Kozara Müzesi’nde çalışmaya başlaması onun tarihçi olarak da kendini kabul ettirdiğini göstermektedir.