Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Emperyalizm ve Siyonizm hedeflerine ulaşamadı: ABD anlaşma arayışında

Pakistan kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya doğru yaklaşıldığı belirtiliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşta ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığı görülürken, Washington yönetiminin askeri baskı yerine ateşkes ve müzakere zeminine yöneldiği dikkat çekiyor.

Rejim değişikliği, İran’ın teslim alınması, füze programının tasfiyesi, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün ele geçirilmesi ve bölgedeki direniş ekseninin dağıtılması gibi hedefler başarısızlıkla sonuçlandı. Gelinen noktada İran, Hürmüz üzerindeki denetimini korurken, Lübnan cephesindeki etkinliğini sürdürüyor ve ABD’yi yaptırımları hafifletmeye zorluyor.

Anlaşmanın muhtemel detayları

Amerikan haber sitesi Axios, Washington ile Tahran arasında imzalanması muhtemel bir mutabakat zaptının içeriğine dair detayları paylaştı. Habere göre belge; yaptırımlar, petrol ticareti, Hürmüz Boğazı, Lübnan’daki savaş ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı gibi başlıkları içeriyor. Süreç için 60 günlük bir müzakere takvimi öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında İran petrolünün serbestçe satılabilmesi için bazı yaptırım muafiyetlerinin sağlanması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması planlanıyor. Buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve nükleer programın sınırlandırılması konusunda görüşmeler yürütülmesi hedefleniyor.

İran'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt

İran tarafı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılacağına yönelik söylemlerini reddetti. Fars Haber Ajansı, bu iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, boğazın İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetimi altında kalmaya devam edeceğini vurguladı. İran, gemi geçişlerine dair düzenlemelerin kabul edilmiş olmasının, "savaş öncesindeki gibi serbest geçiş" anlamına gelmediğini ifade etti.

Tesnim'den "30 gün" vurgusu

Tesnim Haber Ajansı, olası ön mutabakatın şartlarını detaylandırarak, deniz trafiğinin normale dönmesinin 30 gün içinde Amerikan ablukasının kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti. Nükleer müzakereler için 60 günlük bir sürecin öngörüldüğü aktarılırken, İran'ın mevcut aşamada nükleer alanda herhangi bir tavizi kabul etmediğinin altı çizildi. Ayrıca, anlaşmanın ilk aşamasında İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması şartı öne çıkarılıyor.

"Yeni saldırının bedeli ağır olur"

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, silahlı kuvvetlerin kararlı duruşunun düşmanı ateşkes istemeye zorladığını ifade etti. Düşmanın yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde, bunun bölgesel düzeyde yıkıcı ve karşılıklı bir yanıtla karşılanacağı konusunda uyarıda bulundu.

