THY- Noukşot
0553 313 94 23

5G’de hedef 2020

5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Biz 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz” dedi.

20 Kasım 2018 Salı 10:39
5G’de hedef 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Biz 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz” dedi. Turhan, 5G ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

253 milyon liralık yatırım

5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini belirten Turhan, TÜBİTAK’ın da destek vermesini teminen imzaların atıldığını söyledi. Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret etti.

Dünyadan önce Türkiye’de

Programlarını 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için yaptıklarını dile getiren Turhan şunları kaydetti: “Dünyadaki ülkeler 5G’ye 2022’de geçmeyi planlıyor. Bizimle birlikte Güney Kore de bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz. 5G dediğimiz zaman, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet ve iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:39
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
  5. 5G
  6. TÜBİTAK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika'da polise bıçaklı saldırı: Yaralılar var
    1. Belçika'da polise bıçaklı saldırı:..
    2. Nakil korkusunu yendi, sağlığına kavuştu
    3. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 535..
    4. PKK Irak'ta halka ateş açtı! Yaralılar..
    5. Şişli'de hırsızlık operasyonu
    6. Adalet Bakanı Gül: "Darbe suçundan 289..
    7. Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi
    8. FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası..
    9. İTO, World Marketing Summit ile Philip..
    10. FETÖ'cü Memduh Boydak'ın eşine hapis..
    11. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    12. FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı
    13. Suudilerden flaş karar! G-20'ye..
    14. Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı
    15. Perakende satışlar düştü, ciro arttı
    16. Adalet Bakanı, cezaevlerindeki tutuklu..
    17. Özbekistan'dan Türk ayakkabı..
    18. Devlet Bahçeli: Zulmedenler, ihanetten..
    19. İstanbul Havalimanı çekim ücretleri..
    20. İstanbul Havalimanı'nın çekim..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!