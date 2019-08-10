0553 313 94 23

5G’de dünya rekoru, Oppo Reno 5G ve Turkcell’den geldi

Serinin amiral gemisi Reno 5G ise Türkiye’de ilk kez Turkcell’in gerçekleştirdiği 5G hız testinde boy gösterdi- 5G'de öncü olan Oppo, 2015 yılında ilk 5G ekibini kurdu. Lider telefon markası o tarihten beri standardizasyon, Ar-Ge ve uygulamalar gibi alanlarda yeni nesil teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
5G’de dünya rekoru, Oppo Reno 5G ve Turkcell’den geldi

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da 5G bağlantılı ilk akıllı telefon Reno 5G'yi üreterek 2019’a damgasını vuran Oppo, Türkiye’de de 5G alanında “ilk”lere imza atıyor. Turkcell, 5G pilot altyapısı üzerinde yaptığı hız testini Oppo Reno 5G ile gerçekleştirdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo bu yıl, Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak “5G Landing Project”i gerçekleştirdi ve Avrupa’nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan Oppo Reno 5G’yi piyasaya sürdü.

Reno serisi ile yeniliklerin sınırlarını zorlayan Oppo, akıllı telefonseverlerin 5G hayalini ise Reno 5G ile gerçeğe dönüştürdü. Reno 5G, bazı Avrupa pazarlarında satışa sunularak sektörde yeni bir çağın başlamasını sağladı.

Türkiye’deki kullanıcılar Reno serisinden; “Reno”, “10x Zoom” ve “Reno Z” modelleri ile tanıştı. Serinin amiral gemisi Reno 5G ise Türkiye’de ilk kez Turkcell’in gerçekleştirdiği 5G hız testinde boy gösterdi.

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden, Turkcell İstanbul Tepebaşı Plaza’da 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen hız testinde saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

Ericsson ile yapılan ortak çalışmada 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak 5G destekli Oppo Reno 5G telefonu ile 2,283 Gbps hıza ulaşıldı. OPPO Reno 5G ile yapılan hız testi Türkiye’deki mobil bağlantı teknolojilerinde bir dönüm noktası oldu.

Oppo Reno 5G, tasarım, fotoğrafçılık, performans ve elbette bağlantı özellikleriyle gördüklerimizin ötesinde deneyimler yaşatıyor. Yüzde 93,1 oranında bir ekran / kasa oranına sahip olan Reno 5G, pop-up kamera tasarımı ile dikkati çekiyor. Üstün fotoğrafçılık teknolojisiyle bilenen Oppo, ilk kez Reno’nun üçlü lensli kamerasında 10x Hybrid Zoom'u kullanıcılarla buluşturuyor. En yeni ColorOS 6 işletim sisteminde çalışan, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti bulunan, 4065mAh pil ve VOOC Flaş Şarjı 3.0 ile donatılan Oppo Reno 5G, olağanüstü yüksek performans, güç ve şarj verimliliği sunuyor.

5G'de öncü olan Oppo, 2015 yılında ilk 5G ekibini kurdu. Lider telefon markası o tarihten beri standardizasyon, Ar-Ge ve uygulamalar gibi alanlarda yeni nesil teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. 5G'nin küresel gelişiminin uzun süredir önemli parçası olan Oppo, akıllı 5G standart organizasyonuna 2 bin 800'den fazla teknik teklif sunarak 3GPP'ye en çok katkıda bulunan markalardan biri oldu. Oppo, mobil teknolojilerin geleceğine yatırım yapmaya ve bu yenilikçi teknolojileri tüm dünyadaki kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
  1. Oppo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak
    1. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    2. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    3. Akkent’e sıcak asfalt
    4. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    5. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    6. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    7. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    8. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    9. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    10. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    11. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    12. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    13. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    14. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    15. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    16. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    17. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    18. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    19. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    20. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    21. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    22. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    23. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    24. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    25. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    26. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    27. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    28. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    29. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    30. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz