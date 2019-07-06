0553 313 94 23

5G uyumlu yerli teknolojiler vitrine çıktı

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin (UUYM5G) yeni ürünlerinin lansmanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katıldığı etkinlikte gerçekleşti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
5G uyumlu yerli teknolojiler vitrine çıktı

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin (UUYM5G) yeni ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından geliştirilen ürünlerin lansmanı Vodafone Türkiye ev sahipliğinde yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katıldığı etkinlikte NFVI Sanallaştırma Platformu tanıtıldı. Ayrıca ‘5G Çekirdek Şebeke’ ye bağlı olarak çalışan ‘IMS’ üzerinden diğer lisanslı ağlara güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları gerçekleşti. Programda ‘5G Anahtarlayıcılar’ ve ‘5G Element Yönetim Sistemi’nin yeni versiyonları da görücüye çıktı.

Ekonomiye büyük katkı

UUYM5G projesine HTK altındaki 16 firmanın yanı sıra 3 mobil işletmeci, üniversiteler ve akademisyenler de dahil oldu. 4.5G gibi 5G teknolojisine de dev yatırımlar yapılacağı dikkat alındığında UUYM5G Projesi sonucunda ortaya çıkacak yerli ve milli ürünler ile Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
  1. Uçtan Uca Yerli
  2. Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi (UUYM5G)
  3. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
  4. Vodafone Türkiye
  5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu
  6. NFVI Sanallaştırma Platformu
  7. 5G Çekirdek Şebeke
  8. MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi)
  9. UUYM5G

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı
    1. Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola..
    2. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: Elektro..
    3. Nikola Mirotic resmen Barcelona’da
    4. Deniz gibi kazanç fırsatı
    5. Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir
    6. O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    7. Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
    8. Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
    9. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
    10. İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede..
    11. Bulut, esnaf ziyareti yaptı
    12. Diş çürüklerine dikkat
    13. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    14. Otomobilin benzin kapağının altında..
    15. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    16. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    17. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    18. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    19. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    21. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    22. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    23. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    24. Dağcılar Milli Mücadele için..
    25. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    26. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    27. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    28. ‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik..
    29. BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete..
    30. TESOB’dan esnafa tarife ve etiket..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!