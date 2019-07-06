5G uyumlu yerli teknolojiler vitrine çıktı

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin (UUYM5G) yeni ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından geliştirilen ürünlerin lansmanı Vodafone Türkiye ev sahipliğinde yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katıldığı etkinlikte NFVI Sanallaştırma Platformu tanıtıldı. Ayrıca ‘5G Çekirdek Şebeke’ ye bağlı olarak çalışan ‘IMS’ üzerinden diğer lisanslı ağlara güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları gerçekleşti. Programda ‘5G Anahtarlayıcılar’ ve ‘5G Element Yönetim Sistemi’nin yeni versiyonları da görücüye çıktı.

Ekonomiye büyük katkı

UUYM5G projesine HTK altındaki 16 firmanın yanı sıra 3 mobil işletmeci, üniversiteler ve akademisyenler de dahil oldu. 4.5G gibi 5G teknolojisine de dev yatırımlar yapılacağı dikkat alındığında UUYM5G Projesi sonucunda ortaya çıkacak yerli ve milli ürünler ile Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağlanması hedefleniyor.