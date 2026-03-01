5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G çalışacak telefonların listesi

Mobil iletişimde yeni bir dönem başlıyor. 5G ile birlikte indirme hızları 4,5G’ye göre 10 kata kadar artacak, gecikme süresi ciddi şekilde düşecek ve aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı mümkün olacak. Ancak bu teknolojiden yararlanmanın ilk şartı, 5G uyumlu bir akıllı telefona sahip olmak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre 5G, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde devreye alınacak. Operatörler altyapı hazırlıklarını sürdürürken kullanıcılar da “Telefonum 5G destekliyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.

5G nedir?

5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak tanımlanıyor. Mevcut 4,5G altyapısına kıyasla çok daha yüksek veri aktarım hızı, düşük gecikme süresi ve aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.

5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bu da özellikle yüksek çözünürlüklü yayın, bulut tabanlı oyun, artırılmış gerçeklik ve otonom sistemler için büyük avantaj sağlıyor.

5G Türkiye’de ne zaman başlayacak?

1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde 5G hizmeti sunulacak. 5G’nin iki yıl içinde Türkiye genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

16 Ekim 2025’te yapılan 5G yetkilendirme ihalesiyle süreç resmen başlamış, üç büyük operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone frekans paketlerini alarak altyapı çalışmalarını hızlandırmıştı.

iPhone 5G uyumlu modeller

Apple, 5G desteğini iPhone 12 serisiyle başlattı. Bu tarihten sonra çıkan tüm ana modeller 5G destekli.

iPhone 12 Serisi

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi

Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE

Samsung 5G uyumlu modeller

Samsung, 5G model çeşitliliği en geniş markalardan biri.

Galaxy S Serisi

Galaxy S21, S22, S23, S24 ve S25 serilerinin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve daha yeni katlanabilir modeller

Galaxy A ve M Serisi

Xiaomi, Redmi ve POCO 5G modeller

Xiaomi Ana Seri

Xiaomi 12, 13 ve 14 serileri (Pro ve Ultra dahil)

Redmi Note Serisi

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

POCO Serisi

POCO F Serisi (F5, F6 vb.)

Yeni nesil POCO X serisi 5G modeller

Huawei

P40 ve Mate 40 serisi gibi eski amiral gemileri

OPPO son 2–3 yıl içinde çıkan orta-üst ve amiral gemisi modeller

Vivo

V serisi 5G modeller

Honor

Honor 90 5G ve yeni nesil cihazlar

Realme

Realme GT serisi ve yeni 5G destekli modeller

Telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini nasıl anlarsınız?

Model adında “5G” ibaresi bulunması genellikle destek anlamına gelir. Ayarlar menüsünde “Mobil Ağlar” bölümünde 5G seçeneği varsa cihaz uyumludur. Üreticinin resmi internet sitesindeki teknik özellikler bölümünden kontrol yapılabilir.