5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G çalışacak telefonların listesi
Türkiye 1 Nisan 2026’da 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. Peki, 5G hızını kullanabilmek için hangi telefonlara sahip olmak gerekiyor? İşte iPhone ve Android’de 5G destekli modellerin listesi.
Mobil iletişimde yeni bir dönem başlıyor. 5G ile birlikte indirme hızları 4,5G’ye göre 10 kata kadar artacak, gecikme süresi ciddi şekilde düşecek ve aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı mümkün olacak. Ancak bu teknolojiden yararlanmanın ilk şartı, 5G uyumlu bir akıllı telefona sahip olmak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre 5G, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde devreye alınacak. Operatörler altyapı hazırlıklarını sürdürürken kullanıcılar da “Telefonum 5G destekliyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.
5G nedir?
5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak tanımlanıyor. Mevcut 4,5G altyapısına kıyasla çok daha yüksek veri aktarım hızı, düşük gecikme süresi ve aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.
5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bu da özellikle yüksek çözünürlüklü yayın, bulut tabanlı oyun, artırılmış gerçeklik ve otonom sistemler için büyük avantaj sağlıyor.
5G Türkiye’de ne zaman başlayacak?
1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde 5G hizmeti sunulacak. 5G’nin iki yıl içinde Türkiye genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.
16 Ekim 2025’te yapılan 5G yetkilendirme ihalesiyle süreç resmen başlamış, üç büyük operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone frekans paketlerini alarak altyapı çalışmalarını hızlandırmıştı.
iPhone 5G uyumlu modeller
Apple, 5G desteğini iPhone 12 serisiyle başlattı. Bu tarihten sonra çıkan tüm ana modeller 5G destekli.
- iPhone 12 Serisi
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Serisi
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Serisi
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Serisi
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Serisi
- Tüm iPhone 16 modelleri
- iPhone SE
- Samsung 5G uyumlu modeller
- Samsung, 5G model çeşitliliği en geniş markalardan biri.
- Galaxy S Serisi
- Galaxy S21, S22, S23, S24 ve S25 serilerinin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri
- Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve daha yeni katlanabilir modeller
- Galaxy A ve M Serisi
- Xiaomi, Redmi ve POCO 5G modeller
- Xiaomi Ana Seri
- Xiaomi 12, 13 ve 14 serileri (Pro ve Ultra dahil)
- Redmi Note Serisi
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- POCO Serisi
- POCO F Serisi (F5, F6 vb.)
- Yeni nesil POCO X serisi 5G modeller
- Huawei
- P40 ve Mate 40 serisi gibi eski amiral gemileri
- OPPO son 2–3 yıl içinde çıkan orta-üst ve amiral gemisi modeller
- Vivo
- V serisi 5G modeller
- Honor
- Honor 90 5G ve yeni nesil cihazlar
- Realme
- Realme GT serisi ve yeni 5G destekli modeller
Telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini nasıl anlarsınız?
Model adında “5G” ibaresi bulunması genellikle destek anlamına gelir. Ayarlar menüsünde “Mobil Ağlar” bölümünde 5G seçeneği varsa cihaz uyumludur. Üreticinin resmi internet sitesindeki teknik özellikler bölümünden kontrol yapılabilir.