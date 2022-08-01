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Teknoloji 5G teknolojisi kullananların sayısı 428 milyona çıktı!
Teknoloji

5G teknolojisi kullananların sayısı 428 milyona çıktı!

Çin Uluslararası Radyosu'nun aktardığı haberde, ülkedeki 5G mobil kullanıcılarının sayısının Mayıs ayı sonunda 428 milyona ulaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 18:45:00 -
5G teknolojisi kullananların sayısı 428 milyona çıktı!

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), ülkedeki 5G mobil kullanıcılarının sayısının mayıs ayı sonunda 428 milyona ulaştığını aktardı.

Çin Uluslararası Radyosu'nda yer alan haberde, ülkedeki 5G baz istasyonu sayısının da 1,7 milyona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatın her alanında uygulanıyor!

Bakanlık, iyileştirilmiş ağ altyapısının dijital ekonominin gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu belirterek, 5G teknolojisinin hayatın her alanında yaygın olarak uygulandığını ve imalat endüstrisinin dijital dönüşümünü hızlandırdığını sözlerine ekledi.

MIIT, öte yandan ileriye dönük olarak, 5G ağ inşasını ilerletip 5G uygulamalarının geliştirilmesini teşvik ederken, 5G endüstriyel temellerini daha da sağlamlaştırmaya kararlı olunduğunu vurguladı.

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