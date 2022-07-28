5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda ilk kez hizmete sunulacak

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

5G teknolojisi nedir?

5G, 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmetidir. Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak tanımlanır. 4G'den 10 kat daha hızlı veri iletim hızına sahiptir. 1 ila 10 gbps arasında bir hız arasındadır.

5G ne işe yarar?

5G teknolojisi yeni gelişmekte olsa da birçok yeniliği yanında getirmektedir. En büyük avantajı hızdır. Pingi yani gecikmeleri neredeyse sıfıra indirir. Bu gecikmelerin sıfıra inmesiyle birlikte otonom makinelerde yükseliş ciddi boyutlarda olacaktır. Sürücüsüz araçlar, 5G teknolojisiyle birlikte yollarda görünecektir.