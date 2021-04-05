5G nedir? 5G Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

Son zamanlarda teknoloji alanında en çok konuşulan konulardan biri 5G teknolojisi oldu. Teknolojik gelişmelerin odağında yer alan ve oldukça önemli yenilikler vadeden 5G teknolojisine ilk geçiş yapan ülke ise Güney Kore. Peki, Türkiye'de 5G ne zaman kullanılacak?

5G nedir?

5G, 5. nesil teknoloji olarak ifade edilmektedir.

5G gelişmeleri hem olumlu hem de olumsuz bazı yönleri beraberinde getiriyor. Olumsuz yönleri her ne kadar az da olsa, insan sağlığı için çok ciddi sorunlara neden olabilecek olumsuz yönleri beraberinde getiriyor. Ancak, hayatı kolaylaştıracak olan birçok olumlu tarafı da beraberinde getiriyor. Peki 5G teknolojisinin olumlu yönleri nelerdir?

İlk olarak, mobil ağ servislerin kullandığı enerji maliyetlerinde %90 azalma sağlanacak. 4G’ye göre daha fazla cihaz ile hızlı bağlantıda kalacak.İletilen bit başına güç tüketimi 1/1000 kat aşağıya düşecek. İndirme süreleri düşecek. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirme süresi 5-10 saniyeye kadar gerileyecek. 4G ile 30-60 milisaniyelere kadar düşen cihazlar arası iletişim ve bağlantı süresi 5G ile 4 milisaniyeye düşecek.

Bu ve bunun gibi birçok olumlu yön 5G teknolojisi ile var olmuş olacaktır. Peki 5G teknolojisinin olumsuz yönleri nelerdir?

1-Radyasyon

5G teknolojisinin beraberinde getirdiği olumsuz yönlerinden birisi yüksek radyasyon ihtimalidir. Radyasyon tehlikesi ile beraber, kişide büyük sağlık sorunları (kanser, tansiyon vb.) ortaya çıkacaktır.

2-Sağlık Sorunları

5G teknolojisinin radyasyon haricinde beraberiyle getirdiği sorunlardan birisi de önemli sağlık sorunlarının olabilecek olmasıdır. Kanser, kalp krizi, tansiyon sorunları, şeker hastalığı ve hatta ölümcül olan birçok hastalık 5G teknolojisi ile beraber gelmektedir.

Bu iki olumsuz yön haricinde bunlara benzer birçok olumsuz yönde mevcuttur.

Türkiye'de 5G ne zaman kullanılacak?

Tahminlere göre 5G, ülkemizde ilk olarak 2021 yılı içinde deneyimlenebilecek. Belirli merkezlerde kullanıma sunulup, altyapı uygunluğuna göre zamanla yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde kullanımın 2022 yılında başlaması öngörülüyor.