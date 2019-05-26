5G ile teknoloji yaygınlaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşme sektöründe yerlilik oranını artırmak için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Sayan, “Bu alanın millileşmesinin ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Bakın ABD ile Çin belirli firmalar üzerinde kavga ediyorlar. Kendi hakimiyetlerini haberleşme üzerinden diğer taraflara dikte edebilmek için mücadele halindeler” dedi. Sayan, 5G ve ötesi teknolojilerin yaygınlaşması noktasında çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

Bilişim sektörü yüzde 7.5 büyüdü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de bilişim sektörünün 7 senede ortalama yüzde 7,5 büyüdüğünü belirtti. Sektörde 450’ye yakın firmanın faaliyet yürüttüğünü kaydeden Nebati, “Bilişim, teşvik ettiğimiz özel sektör yapısal reform hamleleriyle iyice güçlenmiştir. Nitekim özel sektör tarafından ülkemize son 17 yılda 122 milyar liralık bir yatırım gelmiştir” dedi.

Mobil hat kullanımı katlandı

Dünya genelinde cep telefonu kullanımının arttığına işaret eden Nebati, şu ifadeleri kullandı: “Malum, sabit hat kullanımı da gittikçe düşüyor. 2007 yılında yüzde 18,8 olan sabit hat üyelik yaygınlığı, 2018 sonu itibariyle yüzde 14,1’e geriledi. Fakat mobil hat kullanımı aynı dönemde yüzde 50,6’dan yüzde 107 seviyesine çıktı. Bugün dünya genelinde 5 milyar insan kendine ait bir mobil telefon kullanıyor.”