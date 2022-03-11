5G ile giden tren çıktı

YENİ AKİT/ANKARA

CRRC Zhuzhou Locomotive Co.,şirketi yeni jenerasyon Maglev (ray üzerinde manyetik kaldırma gücüyle giden) ticari trenine ilişkin testlerin sona erdiğini açıkladı. CRRC Zhuzhou Locomotive firmasının Maglev Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zhang Wenyue, saatte 200 kilometre hızla yol almak üzere tasarlanan trenin, makinistsiz yol alma ve temassız elektrikle beslenme gibi birçok teknolojik yeniliğe de imza attığını belirtti.

Yeni maglev treni, kentler arasında 50 ila 200 kilometrelik mesafelerde kullanılacak. Otonom gidiş ve milimetrik dalgalı 5G iletişim gibi özelliklere sahip olan tren, yerden bir kontrol sistemiyle harekete geçiriliyor. Güvenliğini sağlamak bakımından gerekli onarım için gerçek zamanlı veriler toplanıyor.

Önceki jenerasyona kıyasla büyük avantajlar sağlıyor

Yeni model, tasarlayıcı firmaya göre, kendinden önceki jenerasyonlara kıyasla çekme gücü, tırmanma kapasitesi ve ivme kazanma performansı açısından dikkat çekici bir mükemmelleşme ifade ediyor.