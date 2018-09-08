5G için dev işbirliği

Turkcell ve Nokia, 5G teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alanda söz sahibi olması için ortak çalışmalar yürütecek.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G’de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Nokia ile yaptığımız iş birliği de bunun kanıtı” diye konuştu.

Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti de Turkcell ile Türkiye’de telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı yapabilme fırsatı bulabildikleri için onur duyduklarını aktardı.