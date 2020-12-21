5G bağlantısında kritik güvenlik açığı tespit edildi

Positive Technologies bünyesinde görev yapan güvenlik araştırmacıları, 5G protokollerinde yer alan güvenlik açıklarının, kullanıcıların akıllı telefonlarına saldırmak için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Bilgisayar korsanlarının "uzun süredir devam eden" bu açıklardan faydalanarak kullancıların internet erişimini engelleyebilecekleri ve ağ trafiğine müdahale edebilecekleri belirtiliyor.

Uzmanlar, 5G protokollerindeki güvenlik açıklarının hacker'lara; abonelere ve operatörün ağına saldırma olanağı sağladığını söyledi. Bu tür saldırılar uluslararası dolaşım ağından, operatörün ağından veya hizmetlere erişim sağlayan ortak ağlardan bile gerçekleştirilebilir.

Özellikle kritik HTTP/2 protokolünde güvenlik açıkları var. Bunlar da bilgisayar korsanlarının kullanıcılara karşı DoS (Denial of Service / Hizmet Engelleme) saldırıları düzenlemesine fırsat sunuyor.

Positive Technologies araştırmacıları tarafından hazırlanan raporda, abone bağlantılarının kurulmasında kullanılan PFCP protokolünde de güvenlik açıkları ve bazı sorunların olduğuna dikkat çekildi.