58'inci kurultayı gerçekleştirilen ÖNDER'in yeni başkanı Abdullah Ceylan oldu

Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 58'inci Genel Kurulu'na bakan yardımcıları, milletvekilleri, STK temsilcileri ve imam hatip camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim okuma dünya birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER eski Genel Başkanı Kamber Çal, salgın sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunarak, başkanlık yaptığı süreçte kendisiyle birlikte çalışma yürüten tüm ekibe teşekkür etti.

"Hep birlikte çalışmanın, hedefe kilitlenmenin ve başarmanın güzelliğini yaşadık"

Çal, "İstikamet üzere, samimiyetle, ehliyet ve liyakatle şiarlarıyla çıktığımız yolda, basiretle ve ferasetle, gönül gözüyle görerek, duygudan, sezgiden her an nasibimizi alarak yolumuza devam etmeyi diliyoruz. Bugüne kadar bize eşlik eden, çalışmalarımızda yer alan tüm dostlarımıza ve bu geniş aileye teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yönetim, denetim, disiplin ve icra kurullarımızda görev alan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışmanın, hedefe kilitlenmenin ve başarmanın güzelliğini yaşadık. Her daim yanımda oldukları için birlikte yürüdükleri için yol arkadaşlıkları için kendilerine minnettarım." dedi.

Yapılan protokol konuşmaları ve yeni yönetimin açıklanmasından sonra bir konuşma yapan ÖNDER'in yeni Genel Başkanı Abdullah Ceylan, önceki dönemde çalışma yapan ve imam hatiplere ciddi katkı sunan başta 57'inci dönem yönetimi olmak üzere tüm illerdeki derneklere, gönüllülere teşekkür etti.

"Sorumluluğumuzun bilincinde olarak yeni dönemde çalışma yürüteceğiz"

Ceylan, "Bugün yeni dönemde, sarf edeceğimiz ilk nefeste açık yüreklilikle belirtmek istiyorum ki, tebrik edilecek, takdir edilecek, hayır dualarla yad edilecek olan birileri varsa bu kutlu emaneti 63 yıldır layıkıyla bizlere taşıyıp halel getirmeyen kıymetli büyüklerimiz ve özellikle 57'inci dönemin kıymetli ekibidir. Bu vesileyle başta Kamber Çal başkanımız olmak üzere birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyelerimizi huzurlarınızda tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Her bir başlangıç yeni hayallere, heyecanlara ve yeni sorumluluklara matuftur. Her şeyden evvel hak divanında her bir zerresinden sual olunacak yeni bir imtihandır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yeni dönemimizde okullarımızın, gençlerimizin ve çağımızın muhtelif sorunlarına cevap üretmek, yeni çalışma modelleri oluşturmak, geleceğimizi anın ve onların yaşayacakları dünyanın vacibine uygun şekilde planlamak en önemli önceliklerimizden olacaktır. Yapacağımız çalışmalar, üreteceğimiz projeler ile her bir kurumumuzun asrın ihtiyaçlarını müdrik şekilde nitelikli birer hal alması için samimiyetle çalışacağız. Kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürmek için 'Ben varım.' diyebilecek herkesi önümüzde yahut ardımızda değil, yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Program, hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.